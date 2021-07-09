Суд арестовал главу ОМВД Егорьевска за покушение на убийство

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал главу ОМВД Егорьевска Олега Ермакова по обвинению в покушении на убийство предпринимателя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 года в отношении Олега Ермакова, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), трудоустроенного в должности начальника ОМВД России по Егорьевску ГУ МВД России по Московской области", - сказали в суде.

По делу также проходит обвиняемым его сын, Ермаков Александр, который занимает должность оперуполномоченного 4-го управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве.

В четверг появилась информация о том, что в Егорьевске задержан начальник местного отдела полиции Олег Ермаков по подозрению в покушении на убийство предпринимателя. По предварительной информации, глава отдела выступал в качестве посредника.