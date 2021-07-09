Суд в Турции истребовал важные сведения по делу о гибели 12-летней россиянки

АНКАРА, 9 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкий суд истребовал сведения компании-производителя горки, из-за насоса которой в 2019 году в отеле погибла 12-летняя россиянка. Как сообщила в пятницу корреспондент ТАСС представляющая интересы родителей погибшей Алисы Адамовой адвокат Елена Хюннинен, получения данной информации добивались более года.

"В четверг, 8 июля, состоялось очередное заседание в суде г. Бодрум, Турция, где рассматривается уголовное дело по факту гибели 12-летней россиянки Алисы Адамовой после купания в бассейне отеля Sunhill в августе 2019 года. В дело наконец-то представлены письменные показания от турецкой компании Pol-Kar - производителя той самой горки, из-за насоса которой погибла Алиса Адамова (руку девочки засосало в трубу). Компания сообщила, что они произвели и установили систему водных горок в бассейне отеля Sunhill в 2008 году. Насосная труба на момент установки была оснащена заглушкой, не позволявшей ничему попадать внутрь", - подчеркнула Хюннинен.

По словам адвоката, "Pol-Kar не занималась дальнейшим обслуживанием бассейна и не знает, были ли внесены какие-либо изменения в систему". "Получения данной информации адвокаты добивались более года, сведения являются очень важными и значимыми для рассмотрения дела и установления всех обстоятельств случившегося. На основании представленных документов суд решил назначить экспертизу для установления технического состояния насосов и горки, чтобы разобраться с ответственностью лиц, обслуживавших бассейн. Следующее слушание назначено на 21 октября 2021 года", - добавила она.

Хюннинен отметила, что "финансовую поддержку участия россиян-потерпевших в турецком процессе осуществляет фонд "Вольное дело".

Гибель девочки

В августе 2019 года 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна на территории отеля в турецком Бодруме, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии, но впоследствии умерла. Расследование начало Центральное управление полиции Бодрума, городская прокуратура возбудила дело по факту происшествия.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области также возбудило дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Позже председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

26 июня Следственный комитет РФ заявил, что Турция препятствует расследованию гибели детей из России на отдыхе летом прошлого года, в том числе и 12-летней девочки. В сообщении отмечалось, что для получения доказательств на территории Турецкой Республики на основании имеющихся международных договоров направлены запросы об оказании правовой помощи, но турецкая сторона материалы так и не предоставила.