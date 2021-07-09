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Оперуполномоченного подразделения МВД Москвы арестовали за покушение на убийство

По делу также проходит его отец Олег Ермаков, который занимает должность начальника ОМВД по Егорьевску ГУ МВД России по Московской области

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал оперуполномоченного 4-го управления отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Москве Александра Ермакова по обвинению в покушении на убийство предпринимателя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 года в отношении Александра Ермакова, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), трудоустроенного в должности оперуполномоченного 4-го управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве", - сказали в пресс-службе.

По делу также проходит его отец Олег Ермаков, который занимает должность начальника ОМВД по Егорьевску ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в четверг появилась информация о том, что в Егорьевске задержали начальника местного отдела полиции Олега Ермакова. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя. По предварительной информации, глава отдела выступал в качестве посредника.

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