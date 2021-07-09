Оперуполномоченного подразделения МВД Москвы арестовали за покушение на убийство

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал оперуполномоченного 4-го управления отдела экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Москве Александра Ермакова по обвинению в покушении на убийство предпринимателя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 сентября 2021 года в отношении Александра Ермакова, обвиняемого по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), трудоустроенного в должности оперуполномоченного 4-го управления ОЭБиПК ГУ МВД России по Москве", - сказали в пресс-службе.

По делу также проходит его отец Олег Ермаков, который занимает должность начальника ОМВД по Егорьевску ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в четверг появилась информация о том, что в Егорьевске задержали начальника местного отдела полиции Олега Ермакова. Его подозревают в покушении на убийство предпринимателя. По предварительной информации, глава отдела выступал в качестве посредника.