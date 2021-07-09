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Человека ранили в лондонском метро

Нападение произошло в поезде, который курсировал по Юбилейной линии. Пострадавшего госпитализировали, сообщило агентство PA

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Пассажир лондонского метро госпитализирован в результате нападения на него в поезде, который курсировал по Юбилейной линии (Jubilee). Как сообщило в пятницу агентство PA со ссылкой на британскую транспортную полицию, на станции "Грин-парк", расположенной в центре столицы королевства, нападавший был задержан сотрудниками правопорядка.

Сама станция остается закрыта на вход. В то же время газета "Ивнинг стандард" проинформировала со ссылкой на полицию, что в самое ближайшее время она снова будет открыта для пассажиров. Правоохранительные органы пока не давали комментарии относительно того, связывают ли они произошедший инцидент с терроризмом.

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