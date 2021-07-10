На Камчатке возобновили поиски на месте крушения самолета Ан-26

ТАСС, 10 июля. Спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в администрации поселка.

"Поисковые работы возобновлены, убыла наземная группировка. Вертолеты пока не привлекаются - сильный боковой ветер", - сказали в пресс-службе.