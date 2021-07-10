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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке

На Камчатке возобновили поиски на месте крушения самолета Ан-26

В район отправилась наземная группировка

ТАСС, 10 июля. Спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в администрации поселка.

"Поисковые работы возобновлены, убыла наземная группировка. Вертолеты пока не привлекаются - сильный боковой ветер", - сказали в пресс-службе.

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Как сообщал накануне губернатор Камчатского края Владимир Солодов, спасатели обследовали сопку и побережье на удалении до 60 км. В поисковой операции 9 июля задействовали 72 человека и 14 единиц техники.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. Спасатели нашли фрагменты тел всех погибших. Поиски на месте крушения велись в прибрежной полосе, а также на сопке, где находится часть обломков. К работам привлекались спасатели, водолазы. Также задействовали вертолеты, плавсредства. Спасатели обнаружили один черный ящик, поиски второго бортового самописца продолжаются.

Теги
РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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