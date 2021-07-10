Специалисты тушат в регионах России лесные пожары на площади более 615 тыс. га

ТАСС, 10 июля. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах России 122 лесных пожара на площади около 9 тыс. га, продолжаются работы по тушению возгораний на площади более 615 тыс. га, сообщила в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, 9 июля в России ликвидировали 122 лесных пожара на площади 8 782 га. На 10 июля на территории Российской Федерации действовали 316 лесных пожаров на площади 615 039 га", - говорится в сообщении.

Наибольшие число и площадь пожаров по-прежнему фиксируются в Якутии. Там сейчас действуют 137 пожаров на площади 520 720 га. На втором и третьем местах Камчатских край и Челябинская область - там горят 28 873 га и 14 015 га соответственно. Все это земли лесного фонда. Помимо этого, фиксируются пожары на землях особо охраняемых природных территорий на площади около 29 тыс. га в Якутии, 234 га - в Иркутской области, 10 га - в Ханты-Мансийском автономном округе, 1 га - в Челябинской области.

Пожары тушат 7 618 человек, также задействовали 1 355 единиц техники, 93 воздушных судна, еще 60 ведут мониторинг обстановки.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах РФ. Режим ЧС ввели в восьми регионах, особый противопожарный режим действует в 58 субъектах.