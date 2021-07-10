Бывший замдиректора "Военторга" Тейф проведет в американской тюрьме 1,5 года

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель директора "Военторга" Леонид Тейф, приговоренный в пятницу в США к пяти годам тюремного заключения, будет находиться в американской тюрьме лишь около 1,5 лет. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Роберт Вольф.

Приговор Тейфу был вынесен в федеральном суде Восточного округа штата Северная Каролина. По трем пунктам обвинения "полный срок [лишения свободы] составляет 60 месяцев", отмечается в базе суда.

"С учетом времени, уже проведенного под стражей, господину Тейфу остается отбывать срок лишь приблизительно 18 месяцев", - сказал адвокат. Он назвал данный приговор "невероятной победой" для стороны защиты. Адвокат отметил, что с Тейфа были сняты "все 37 пунктов обвинения в отмывании денег, в заказном убийстве и <...> большая часть других обвинений". Как констатировал Вольф, Тейфу удалось добиться того, что "власти [США] по большей части вернут ему конфискованные ранее активы". Кроме того, по словам юриста, они "отказались от претензий на многие объекты недвижимости" Тейфа.

В марте Тейф признал себя виновным по трем пунктам обвинений, предъявленных ему в США. Он, в частности, сообщил, что в мае 2018 года дал взятку в размере $10 тыс. сотруднику Министерства внутренней безопасности США в попытке добиться депортации из страны третьего лица. Кроме того, Тейф признал себя виновным в предоставлении ложных сведений при въезде в США по иммиграционной визе, а также в том, что в 2012 году не сообщил Налоговой службе США о наличии зарубежных финансовых активов.

Согласно постановлению суда, после выхода из тюрьмы Тейф, вероятнее всего, будет депортирован в Белоруссию. Если власти этой страны его не примут, то его депортируют в Израиль или Россию. У него есть гражданство этих трех стран, отмечается в базе.

Вольф сказал, что пока не знает, куда именно будет депортирован его клиент. "Думаю, это решится позже", - сказал адвокат.

Дело Тейфа

Родившийся в Белорусской ССР Тейф въехал в США в 2010 году. Согласно материалам дела, у него имеется недвижимость в Соединенных Штатах. Он был арестован в декабре 2018 года - тогда же вместе с Татьяной Тейф, которая является сейчас его бывшей женой, предстал перед судом в Северной Каролине. Им, а также еще ряду лиц, в частности, инкриминировались сговор с целью легализации преступно нажитых средств и соучастие в нарушении иммиграционного законодательства США, в том числе попытки получить вид на жительство путем предоставления ложных данных о себе.

В обвинительном заключении отмечалось, что Тейф с соучастниками разработал преступную схему вымогательства у субподрядчиков определенного процента государственных средств, полученных за выполнение подряда. За неполные два года общая сумма наличных средств, нажитых обвиняемыми подобным образом, якобы превысила $150 млн. По версии стороны обвинения, часть этих денег была размещена на счетах Тейфа в России и потом на счетах в США.