В 12 районах Якутии леса горят более чем на 900 тыс. га

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в 12 районах Якутии. Там сейчас горит более 906 тыс. га леса, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по региону.

"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 266 очагов возгорания на общей площади с момента обнаружения свыше 906 тыс. га", - рассказали в пресс-службе спасателей.

По последним данным Авиалесоохраны, сейчас на территории региона действуют 323 природных пожара, за сутки ликвидировали 19, на тушение привлекались 2 749 человек и 362 единицы техники. Основные усилия спасатели направили на защиту населенных пунктов от огня, распространяющегося от природных пожаров. Проводится непрерывный мониторинг задымленности.

"За сутки количество пожаров увеличилось на 17 очагов, площадь природных пожаров увеличилась более чем на 135 тыс. га за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 13 районов", - приводятся пресс-службой слова Павла Гарина, начальника якутского главного управления МЧС.

С начала лета в России больше всего пожаров на землях лесного фонда ежедневно фиксируется именно на территории Якутии. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Сейчас в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля для обеспечения пожарной безопасности ограничили пребывание людей в лесах и въезд для транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.