Более 400 тыс. человек в Японии получили указание к эвакуации из-за ливневых дождей

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Более 400 тыс. человек на западе Японии получили рекомендации и указания к эвакуации из-за мощных ливневых дождей, продолжающихся в этом регионе страны. Об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что по крайней мере для 240 тыс. человек в трех префектурах страны - Кагосима, Кумамото и Миядзаки - местные власти объявили наивысший уровень угрозы в связи с ударом стихии, предусматривающий скорейшую эвакуацию. Еще для по крайней мере 160 тыс. человек был объявлен более низкий уровень угрозы, который также предусматривает рекомендацию к эвакуации. По данным японских метеорологов, в этом регионе за сутки выпало свыше 450 мм осадков, местное население предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней.

4 июня в результате схода оползня в городе Атами в центральной части Японии погибли девять человек, пропавшими без вести числятся порядка 20. Протяженность оползня составила порядка 2 км, ущерб был нанесен более чем 130 домам и постройкам.