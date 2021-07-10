Площадь пожаров в Челябинской области выросла до 14 тыс. га

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Челябинской области увеличилась до 14 тыс. га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на 06:00 (мск) общая площадь пожаров в трех районах области составляет 14 тыс. га", - сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе сообщили, что из-за пожаров эвакуировали свыше 350 человек, в том числе 150 детей. "Сейчас в пяти пунктах временного размещения находятся 179 человек, 128 из которых - дети. Остальные уехали к родственникам", - сказал собеседник агентства. По его словам, людей в пунктах временного размещения обеспечили всем необходимым.

Он отметил, что тушение пожаров осложняется высокими температурами воздуха и усилением ветра до 20 м/с. Группировку по тушению пожаров увеличили. Сейчас борьбу с огнем ведут более 630 человек, в тушении задействовали авиацию МЧС России - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.

9 июля природные пожары в Челябинской области распространились на два населенных пункта Джабык и Запасное, всего сгорело 71 строение, в том числе 46 жилых домов. В большей степени пострадал населенный пункт Джабык, где огонь уничтожил 40 домов.

В МЧС сообщили, что вокруг населенных пунктов провели дополнительную опашку, расширили минерализованные полосы. "В населенных пунктах организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений МЧС России", - сказали в министерстве.