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Расшифровка бортового самописца разбившегося на Филиппинах С-130 займет около месяца

Представитель ВВС страны Мейнард Мариано заявил, что пока слишком рано говорить о причинах авиакатастрофы

БАНГКОК, 10 июля. /ТАСС/. Анализ содержимого бортового самописца самолета C-130, разбившегося на филиппинском острове Холо, займет около месяца. Об этом заявил в субботу представитель ВВС Филиппин Мейнард Мариано.

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По его мнению, пока слишком рано говорить о причинах авиакатастрофы. "Нам придется подождать около месяца, чтобы черный ящик проанализировали", - приводит его слова медиагруппа ABS-CBN. Военный добавил, что самописец уже находится на пути в США, где был приобретен самолет. "Они проанализируют его, <...> пока рано говорить, что именно произошло, но мы делаем все, чтобы ускорить расследование", - заверил Мариано.

Кроме того, части самолета будут отправлены на авиабазу ВВС на острове Мактан для реконструкции воздушного судна. Мариано надеется, что это также поможет в определении причины аварии.

Между тем установлены личности 20 из 49 солдат, погибших в результате падения самолета. Мариано заверил родственников до сих пор не опознанных военных, что их близкие будут правильно идентифицированы. "Они не должны волноваться, поскольку ВС делают все возможное, проверяя стоматологические записи", - добавил он.

4 июля самолет ВВС Филиппин С-130 разбился во время приземления в аэропорту в провинции Сулу на юго-западе страны. Воздушное судно перевозило 96 военных, которые направлялись на остров Холо в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом для противостояния экстремистам и повстанцам. В результате авиакатастрофы погибли 52 человека, в том числе трое гражданских, находившихся на земле в момент падения самолета. Согласно первоначальной версии, С-130 пролетел взлетно-посадочную полосу и разбился, после чего начался пожар.

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