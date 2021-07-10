В ДТП в Омске погибли два человека

ОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и пассажирский автобус столкнулись в Омске, два человека погибли, еще один получил травмы. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе УМВД по Омской области.

"Водитель автомобиля Datsun on-DO, мужчина 1972 года рождения, при движении по ул. Донецкой выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом ПАЗ под управлением мужчины 1975 года рождения, после чего столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением мужчины 1998 года рождения. Автобус двигался по маршруту № 72 (Романенко - Сады "Ивушка"). На момент столкновения в салоне находились шесть пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло вечером в пятницу. Пассажир Toyota и водитель Datsun погибли на месте происшествия от полученных травм. Водителя легкового автомобиля госпитализировали.