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Два человека погибли в результате ДТП в Ростовской области

Трое пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в Семикаракорском районе Ростовской области. В результате погибли два человека, еще трое, включая двух несовершеннолетних, получили травмы. Об этом сообщили в субботу в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Авария произошла на автодороге Ростов-на-Дону - Волгодонск вечером в пятницу. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь по направлению в Ростов-на-Дону, при развороте на перекрестке не уступил дорогу ВАЗ-2115.

"В результате ДТП погибли водитель ВАЗ и пассажир Hyundai Accent, пострадали пассажир ВАЗ - девочка примерно в возрасте шести лет, водитель Hyundai Accent, его пассажир - девочка 12 лет", - говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, добавили в отделе пропаганды.

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