В Челябинской области заявили, что угрозы населенным пунктам из-за природных пожаров нет

ТАСС, 10 июля. Природные пожары не угрожают населенным пунктам и жителям поселков в Челябинской области. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Алексей Текслер.

"Ситуация лучше, чем вчера: снизилась площадь активного горения пожаров, огонь локализован во всех населенных пунктах, в настоящее время угрозы жилью и людям нет", - приводит пресс-служба губернатора его слова.

В пресс-службе уточнили журналистам, что в лесах остается три очага возгорания: один - у поселка Париж, другой - у поселка Запасное и третий - у реки Кызыл-Чилик. В регионе развернуто пять пунктов временного размещения. На данный момент работает два пункта, люди уезжают к родственникам. Эвакуированы 179 человек, 128 из которых - дети.

"С утра производится сброс воды самолетами Ил-76, Бе-200 и вертолетом Ми-8. Площадь активного горения по результатам утренней авиационной разведки составляет 20 га", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в ночь на 11 июля ожидаются обильные осадки, которые пройдут в течение суток по югу области, в том числе по Карталинскому району, где продолжает действовать крупный лесной пожар. В пятницу в поселках Запасное и Джабык, находящихся в этом районе, сгорело 72 строения, в том числе 46 жилых домов.

Общая площадь, пройденная лесными пожарами в регионе, составляет 14 тыс. га.