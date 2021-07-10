Челябинские власти выплатят по 10 тыс. рублей пострадавшим от природных пожаров

ТАСС, 10 июля. Пострадавшие от природных пожаров в Челябинской области получат по 10 тыс. рублей на неотложные нужды. Деньги выделят из резервного фонда правительства региона, сообщила в субботу пресс-служба губернатора региона.

"Из резервного фонда правительства Челябинской области все пострадавшие, проживающие в поселках Джабык и Запасное, получат единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. на неотложные нужды", - говорится в сообщении.

В связи с утратой имущества также будут осуществлены единовременные выплаты: в случае полной утраты - 100 тыс. рублей, в случае частичной утраты - 50 тыс. рублей. Степень утраты будет определять комиссия.

"По моему поручению глава Карталинского района создал специальную комиссию, которая в этом направлении будет работать. Министерством соцотношений и территориальным управлением соцзащиты Карталинского района проводится работа по формированию списков пострадавших и сбору необходимых заявлений. Также по моему поручению в Карталинский район выехал заместитель министра соцотношений с группой сотрудников для оказания необходимой помощи на месте", - приводит пресс-служба слова главы региона Алексея Текслера.

В Челябинской области площадь, пройденная огнем, составляет 14 тыс. га, площадь активного горения - 20 га. Эвакуированы 179 человек, 128 из которых - дети. Развернуты пять пунктов временного размещения, из которых два задействованы.

Огонь в пятницу распространился на два населенных пункта Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых домов. Большой ущерб понес населенный пункт Джабык, где огнем уничтожены 40 домов. Борьбу с огнем ведут более 630 человек, в тушении задействована авиация - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8.