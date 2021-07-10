МВД Грузии задержало еще четырех человек за избиение журналистов на митинге против ЛГБТ

ТБИЛИСИ, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали еще четырех человек по факту нападения и нанесения телесных повреждений журналистам на митинге противников ЛГБТ-сообщества, прошедшем в Тбилиси 5 июля. Об этом в субботу сообщили в ведомстве.

"Полиция по факту насилия, совершенного группой лиц, преследования и нападения на журналистов на акции, которая состоялась 5 июля в Тбилиси, задержала еще четырех человек, а еще одному предъявила обвинение", - сказано в сообщении.

По данным МВД, задержанные обвиняются в избиении сотрудников съемочной группы телеканалов "Формула", "Имеди", "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом), а также оператора Первого канала Общественного вещателя Грузии. Задержанным грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В общей сложности по делу о нападении на журналистов за последние дни задержаны 16 человек. Кроме того, еще три человека задержаны полицией за погромы, которые они устроили в офисах организаций "Тбилиси прайд" и "Стыдно".

Организация "Тбилиси прайд", работающая в сфере защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала устроить в Тбилиси на проспекте Руставели марш своих сторонников. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте, чтобы не дать возможность провести этот марш. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ.

Позже митингующие ворвались в офис организации "Тбилиси прайд", а также устроили погром в здании организации "Стыдно". Противники ЛГБТ-сообщества разошлись поздно вечером. Их действия осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили, спикер парламента Кахабер Кучава и глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.