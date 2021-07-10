В Воронежской области восстановили водоснабжение в домах 33 тыс. жителей

ВОРОНЕЖ, 10 июля. /ТАСС/. Аварийные бригады ликвидировали прорыв водопровода и восстановили водоснабжение в домах 33 тыс. жителей города Россоши в Воронежской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил дежурный единой дежурной диспетчерской службы города.

"Все работы на коллекторе были завершены поздно ночью, в настоящее время водоснабжение полностью восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Прорыв водопровода диаметром 800 мм, который произошел в четверг, стал причиной отключения воды в 323 многоквартирных домах, на 19 социальных объектах, в двух больницах в Россоши. По факту нарушения водоснабжения населения прокуратура проводит проверку.