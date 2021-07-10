Суд арестовал бизнесмена, заявившего о вымогательстве от членов банды Цапков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону арестовал до 5 сентября бизнесмена Александра Исюка по делу о ложном доносе.

"Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Исюка до 5 сентября 2021 года включительно", - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

По данным пресс-службы суда, Исюк подал заведомо ложное заявление о вымогательстве. "Исюк, имея умысел на заведомо ложный донос, <...> подал заведомо ложное заявление о совершении в отношении него вымогательства группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в суде.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о деле, возбужденном против членов банды Цапков в 2019 году. В 2021 году уголовное преследование было прекращено. Дело было возбуждено по заявлению Александра Исюка, сообщившего о вымогательстве у него 70 млн рублей.

Банда Сергея Цапка орудовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он умер в СИЗО от инсульта.