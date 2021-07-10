В результате лесных пожаров в Челябинской области погиб человек

ТАСС, 10 июля. Один человек погиб в результате лесного пожара в Челябинской области, перешедшего на населенный пункт, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В результате пожаров в Челябинской области погиб один человек. По предварительным данным, он отказался эвакуироваться, когда огонь перешел на населенный пункт", - сказал собеседник агентства.

Губернатор региона Алексей Текслер на оперативном совещании на месте ЧС подтвердил информацию о погибшем. "К сожалению, есть жертвы. В Джабыке в завале найдено тело человека 1943 года рождения. Полиция и СК начали расследование. Будет проведен анализ ситуации, почему он не был эвакуирован", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 18 человек обратились за медицинской помощью из-за пожаров в регионе.

В пятницу огонь от лесных пожаров в области распространился на два населенных пункта - Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. Большой ущерб понес населенный пункт Джабык, где огонь уничтожил 40 домов. Борьбу с пожарами ведут более 630 человек, в тушении задействована авиация - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8. Площадь, пройденная огнем, составляет 14 тыс. га, площадь активного горения - 20 га. Были эвакуированы 179 человек, 128 из которых - дети. Развернуты пять пунктов временного размещения, из которых в данный момент работают два. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.