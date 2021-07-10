В Челябинской области от пожаров удалось отстоять более 1 800 домов

ДЖАБЫК /Челябинская область/, 10 июля. /ТАСС/. Пожарным и сотрудникам других служб удалось отстоять от огня в Челябинской области свыше 1 800 домов. Об этом сообщил в субботу замглавы МЧС Илья Денисов.

"Несмотря на очень тяжелую ситуацию, благодаря слаженным действиям пожарных, лесных служб, добровольцев в семи населенных пунктах удалось отстоять от огня свыше 1 800 домов. Сгорело 72 строения. Таким образом, нам удалось минимизировать последствия от огненной стихии", - сказал Денисов на оперативном совещании на месте ЧС.

В свою очередь начальник Главного управления МЧС по Челябинской области Юрий Буренко подчеркнул, что пожарные и представители других служб делали все максимально возможное в этой сложной обстановке.

Он сообщил, что площадь, пройденная огнем в двух районах, составила 14 тыс. га. Сейчас площадь активного горения составляет 20 га, продолжает действовать природный пожар в Карталинском и Нагайбакском районах.