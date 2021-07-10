Замглавы МЧС заявил, что пожар в Челябинской области имел характер огненного шторма

ДЖАБЫК /Челябинская область/, 10 июля. /ТАСС/. Пожар в населенных пунктах Челябинской области принимал характер огненного шторма. Об этом сообщил замглавы МЧС Илья Денисов.

"В связи с тем, что мы видели по ряду населенных пунктов, пожар принимал характер огненного шторма, когда несколько очагов пожара объединяются в один, и температура горения достигает свыше 700 градусов", - отметил он на оперативном совещании на месте ЧС.

В свою очередь начальник ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко уточнил, что скорость распространения пожара составила 150 м. в минуту в условиях четвертого-пятого классов пожарной опасности и длительного отсутствия осадков.

В пятницу огонь от лесных пожаров в Челябинской области распространился на два населенных пункта Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. Большой ущерб понес населенный пункт Джабык, где огнем уничтожены 40 домов. За медицинской помощью обратились 18 человек. Эвакуированы были 179 человек, 128 из которых - дети. Развернуты пять пунктов временного размещения, из которых два задействованы. Борьбу с пожарами ведут более 630 человек, в тушении задействована авиация - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8. Площадь, пройденная огнем, составляет 14 тыс. га, площадь активного горения - 20 га. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.