Власти Челябинской области высоко оценили работу пожарных

ДЖАБЫК /Челябинская область/, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высоко оценил работу пожарных по борьбе с природными возгораниями на территории Челябинской области. Об этом он сообщил в субботу ТАСС.

"Я видел работу пожарных вчера и я был вместе с ними в эпицентре пожара. Могу сказать, что ребята делали все возможное и невозможное для того, чтобы локализовать пожар и оказать необходимую помощь", - сказал он.

Текслер отметил, что оповещение жителей поселков, которым угрожал огонь, было проведено. Однако, некоторые мешкали и не сразу эвакуировались. Эта ситуация будет в дальнейшем проанализирована властями. "В целом эвакуация прошла достаточно организованно", - уточнил губернатор.

В пятницу огонь от лесных пожаров в Челябинской области распространился на два населенных пункта Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. Большой ущерб понес населенный пункт Джабык, где огнем уничтожены 40 домов. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель Джабыка отказался покидать дом и погиб. Эвакуированы были 179 человек, 128 из которых - дети. Развернуты пять пунктов временного размещения, из которых два задействованы. Борьбу с пожарами ведут более 630 человек, в тушении задействована авиация - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8. Площадь, пройденная огнем, составляет 14 тыс. га, площадь активного горения - 20 га. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.