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Полиция Бангладеш задержала главу завода после гибели более 50 человек при пожаре

Против владельцев предприятия выдвинуто несколько обвинений

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Полиция Бангладеш в субботу задержала для допроса главу завода по производству сока в городе Нараянгандж и еще семерых его владельцев после произошедшего на предприятии в ночь на пятницу пожара, при котором погибли более 50 человек.

"Председатель Sajeeb Group Абул Хашем, управляющий директор Саджиб и еще шесть человек задержаны для допроса. <...> В ходе расследования, проведенного полицией, пожарной службой и гражданской защитой, против владельцев предприятия выдвинуто несколько обвинений", - цитирует газета The Bangladesh Observer главу МВД Асадуззамана Хана.

Пожар в семиэтажном здании начался в четверг вечером. По словам главы пожарной службы, причиной возгорания могли стать сварочные работы. В результате пожара на заводе погибли по меньшей мере 53 человека.

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