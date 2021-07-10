Мошенники снова попытались обмануть ветерана войны Василия Пронина

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Телефонные мошенники второй раз попытались обмануть ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на параде 9 мая. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Со слов ветерана, 7 июля в 12:00 ему на домашний телефон поочередно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Пенсионного фонда Российской Федерации и судебными приставами. Звонившие сообщили, что у пенсионера имеется долг в 75 тыс. рублей за неуплату аренды банковской ячейки. В ней якобы хранилась денежная компенсация, полагающаяся ему в качестве выплаты морального вреда за некачественные медицинские услуги, оказанные в негосударственной клинике", - говорится в сообщении.

Мошенники хотели, чтобы ветеран оформил почтовый перед на эту сумму. Пенсионер понял, что его пытаются обмануть, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

Ранее двое телефонных мошенников украли у Василия Пронина 400 тыс. рублей. По данным полиции, ветерану позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Пронина снять с личного банковского счета 400 тыс. рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника. Злоумышленники были задержаны. 5 июня суд отправил их в СИЗО.

96-летний ветеран, участник битвы на Курской дуге Василий Пронин 9 мая был гостем на параде Победы на Красной площади и сидел рядом с президентом России, который помог надеть ему куртку.