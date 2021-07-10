Практически все очаги пожаров в Челябинской области локализованы

ТАСС, 10 июля. Пожарные локализовали практически все очаги природных пожаров, действующих на территории Челябинской области.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" замглавы МЧС России Илья Денисов.

"В регионе действует сейчас пять очагов природного пожара на площади порядка 20 га. Ситуация находится под контролем, практически все очаги локализованы", - сказал он.

По словам Денисова, окончательная локализация не объявляется только потому, что ожидается смена погоды и есть вероятность развития очагов. Около населенных пунктов создана группировка пожарных, которой достаточно для их защиты. "На случай если по независящим от нас обстоятельствам это произойдет, локализовать и ликвидировать их (пожары - прим. ТАСС) в минимальных размерах", - добавил замглавы МЧС.

Также пожарным благоприятствует прогноз погоды. "К ночи ожидаются дожди. Ветер успокоился. Ситуация стабилизировалась, верховых пожаров нет. Созданы минерализованные полосы для предотвращения развития низовых пожаров", - подчеркнул Денисов.

Он особо отметил, что оповещение населения было проведено оперативно, эвакуация поселков, которым угрожал огонь, прошла в соответствии с руководящими документами.

В пятницу огонь от лесных пожаров в области распространился на два населенных пункта - Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. Большой ущерб понес населенный пункт Джабык, где огонь уничтожил 40 домов. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель поселка Джабык отказался покидать дом и погиб. Были эвакуированы 179 человек, 128 из которых - дети. Развернуты пять пунктов временного размещения, из которых в данный момент работают два. Борьбу с пожарами ведут более 630 человек, в тушении задействована авиация - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолет Ми-8. Площадь, пройденная огнем, составляет 14 тыс. га, площадь активного горения - 20 га. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.