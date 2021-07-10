В Якутии прокуратура проводит проверку сообщений об отказе в перевозке больного ребенка

ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку после сообщений в СМИ об отказе пилота в перелете больному ребенку. Об этом сообщаетс на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по размещенным в средствах массовой информации сведениям об отказе пилотом регионального авиарейса в перелете ребенку, летевшему на срочную операцию. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования в отношении виновных лиц", - говорится в сообщении.

В СМИ сообщается, что рейс выполнялся авиакомпанией "Полярные авиалинии". Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, будет проведена проверка и выяснены обстоятельства.