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В Якутии прокуратура проводит проверку сообщений об отказе в перевозке больного ребенка

Рейс выполнялся авиакомпанией "Полярные авиалинии"

ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку после сообщений в СМИ об отказе пилота в перелете больному ребенку. Об этом сообщаетс на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по размещенным в средствах массовой информации сведениям об отказе пилотом регионального авиарейса в перелете ребенку, летевшему на срочную операцию. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования в отношении виновных лиц", - говорится в сообщении.

В СМИ сообщается, что рейс выполнялся авиакомпанией "Полярные авиалинии". Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, будет проведена проверка и выяснены обстоятельства.

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