Девять человек пострадали при опрокидывании лодки в Петербурге

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Девять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате опрокидывания лодки в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

ЧП произошло в 15:23 мск на Дудергофском канале. "На борту моторного катера находилось девять человек, в том числе трое детей. После столкновения с бетонной набережной, все пассажиры оказались в воде. Они пострадали, по результатам осмотра госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что у одного из пострадавших детей четырех лет перелом ноги, двое других детей семи и девяти лет получили ушибы. Также, по его данным, пострадали пять мужчины, один без сознания направлен в реанимацию, у остальных переломы ног. У еще одной пострадавшей открытый перелом бедра.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полиция начала проверку по факту инцидента.