Пять человек пострадали из-за ЧП на аттракционах в Белоруссии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии сообщил, что пять человек, из которых двое детей и трое взрослых, обратились за медицинской помощью после происшествия на аттракционах в агрогородке Александрия Шкловского района (Могилевской области), где в субботу проходит республиканский праздник "Купалье".

"После происшествия на аттракционах в Александрии за медицинской помощью обратились пять человек - двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Дежурные медицинские работники сообщают, что "угрозы жизни пострадавших нет".

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили со ссылкой на очевидцев, что сильный ветер снес надувные аттракционы в Александрии, на которых находились дети.