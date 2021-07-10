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Пять человек пострадали из-за ЧП на аттракционах в Белоруссии

По сообщениям в соцсетях, сильный ветер снес надувные аттракционы. Среди пострадавших - двое детей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии сообщил, что пять человек, из которых двое детей и трое взрослых, обратились за медицинской помощью после происшествия на аттракционах в агрогородке Александрия Шкловского района (Могилевской области), где в субботу проходит республиканский праздник "Купалье".

"После происшествия на аттракционах в Александрии за медицинской помощью обратились пять человек - двое детей и трое взрослых. Состояние всех пациентов удовлетворительное, для уточнения диагнозов сейчас проводится медицинская диагностика", - сообщает ведомство в Telegram-канале. Дежурные медицинские работники сообщают, что "угрозы жизни пострадавших нет".

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили со ссылкой на очевидцев, что сильный ветер снес надувные аттракционы в Александрии, на которых находились дети.

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