Уголовное дело возбуждено по факту столкновения лодки с опорой в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения лодки с металлическим ограждением в акватории Дудергофского канала в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-службы Северо-Западного СУ на транспорте СК РФ.

"Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) по факту столкновения маломерного судна с металлическим ограждением в акватории Дудергофского канала", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что днем 10 июля 2021 года маломерное судно принадлежащее мужчине, 1959 года рождения, вышло из яхт-клуба "Балтиец". На судне находились девять человек, трое из которых дети. При прохождении по акватории Дудергофского канала со стороны Финского залива маломерное судно врезалось в берег набережной канала в месте расположения металлического заграждения, в результате чего все находившиеся на нем люди оказались в воде и получили травмы различной степени тяжести.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. По предварительной информации, взрослые граждане находились на судне в состоянии алкогольного опьянения.