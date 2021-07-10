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В Чечне мужчина с ножом напал на сотрудников полиции

Ответным огнем сотрудники ликвидировали нападавшего
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ГРОЗНЫЙ, 10 июля. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь работника правоохранительных органов после того, как мужчина с ножом напал на полицейских, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Там уточнили, что полицейские ранили нападавшего из табельного оружия, мужчина скончался в больнице от ранений.

"По данным следствия, 9 июля 2021 года примерно в 17 часов 35 минут при въезде в Висаитовский район города Грозного вооруженный ножом мужчина совершил нападение на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в Чеченской Республике, несших службу на стационарном посту. В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие, в результате чего мужчина был ранен и госпитализирован в больницу, где скончался от полученных ранений. В результате нападения сотрудники полиции не пострадали", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ). Следствием установлена личность нападавшего - это житель города Грозного 1993 года рождения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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РоссияЧечня
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