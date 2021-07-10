Причиной крупных очагов пожаров в Челябинской области могли стать сухие грозы

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Причиной возникновения крупных очагов природных пожаров в Челябинской области, в том числе возле наиболее пострадавшего от огня населенного пункта Джабык, могли стать сухие грозы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Согласно предварительной версии, причиной возникновения очагов пожаров в районе населенных пунктов Джабык, Париж и Мочаги стало попадание молний в лесные насаждения во время сухих гроз", - сказал собеседник агентства. Версия человеческого фактора также проверяется.

Из-за шквалистого ветра образовались верховые пожары, огонь перекинулся на два населенных пункта - Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. В наибольшей степени пострадал населенный пункт Джабык, где огонь уничтожил 40 домов. Один житель этого поселка отказался покидать дом и погиб.

Вместе с тем пожарным удалось отстоять от огня 1 800 домов, несмотря на то, что пожары имели характер огненного шторма, когда несколько очагов объединяются в один, а температура горения достигает свыше 700 градусов. При этом скорость распространения пожара составила 150 метров в минуту, огонь преодолевал 20-метровые препятствия, охватывая дома на второй линии от леса. Сейчас ситуация с пожарами взята под контроль, угрозы населенным пунктам нет.