Дело возбуждено в отношении мужчины, ударившего женщину на улице в Кирове

ТАСС, 10 июля. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который ударил женщину на улице в Кирове, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"В УМВД России по г. Кирову обратилась кировчанка с заявлением о том, что ее ударил знакомый. Данное происшествие случилось на улице Грибоедова вечером 7 июля. Личность злоумышленника была установлена. Сотрудники полиции доставили кировчанина, 1994 года рождения, в отдел, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ ("Побои")", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.