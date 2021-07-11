В регионах России лесные пожары тушат на площади более 687 тыс. га

ТАСС, 11 июля. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах России 105 лесных пожаров на площади около 16,5 тыс. га. Продолжаются работы по тушению возгораний на площади более 687 тыс. га, сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 10 июля 2021 года в России ликвидировано 105 лесных пожаров на площади 16 405 га. На 11 июля 2021 года на территории Российской Федерации действовало 339 лесных пожаров на площади 687 578 га", - говорится в сообщении.

Наибольшие число и площадь пожаров по-прежнему фиксируются в Якутии. Там сейчас действуют 148 пожаров на площади 554 563 га. На втором и третьем местах Челябинская область и Чукотский автономный округ - там горят 14 тыс. га и 13 790 га соответственно. Все это земли лесного фонда. Помимо этого, фиксируются пожары на землях особо охраняемых природных территорий на площади около 30,5 тыс. га в Якутии, 570 га - в Иркутской области, 45 га - в Ханты-Мансийском автономном округе, менее 1 га - в Челябинской области.

Пожары тушат 7 989 человек, а также 1 322 единицы техники, из которых 79 - воздушных судна, еще 51 ведет мониторинг обстановки.

Пожароопасный сезон открыт во всех регионах России. Режим ЧС ввели в восьми регионах, особый противопожарный режим действует в 58 субъектах.