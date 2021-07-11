СМИ: в Бостоне в результате стрельбы пострадали четыре человека

ТАСС, 11 июля. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в субботу в районе Дорчестер города Бостон (штат Массачусетс). Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC со ссылкой на заявление полиции.

Согласно его данным, инцидент произошел около шести вечера по местному времени (01:00 воскресенья мск). В результате стрельбы пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

На данный момент полиция никого не задержала. Расследование произошедшего продолжается.