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Стрельба в США

СМИ: в Бостоне в результате стрельбы пострадали четыре человека

На данный момент полиция никого не задержала

ТАСС, 11 июля. По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате стрельбы в субботу в районе Дорчестер города Бостон (штат Массачусетс). Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC со ссылкой на заявление полиции.

Согласно его данным, инцидент произошел около шести вечера по местному времени (01:00 воскресенья мск). В результате стрельбы пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

На данный момент полиция никого не задержала. Расследование произошедшего продолжается.

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