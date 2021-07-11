В Сахалинской области за сутки произошло пять землетрясений

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали за последние сутки в водной акватории Сахалинской области пять землетрясений магнитудой до 4,8. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Четыре землетрясения магнитудой от 3,7 до 4,8 произошли в Тихом океане рядом с Курильскими островами (Сахалинская область - прим. ТАСС). Еще одно зафиксировано рядом с юго-восточным побережьем Сахалина, магнитуда - 2,0", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.