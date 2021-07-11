Поиски на месте крушения Ан-26 на Камчатке возобновились

ТАСС, 11 июля. Спасатели возобновили поисковые работы на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 недалеко от поселка Палана на Камчатке, к ним привлекут водолазов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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"Поисковые работы продолжены. Работают наземные группы. Запланированы работы водолазов", - сказали в пресс-службе. Поиски приостанавливались из-за приливов и с наступлением темноты.

В предыдущие сутки в ходе поисковой операции спасатели обследовали 20 км прибрежной линии, в том числе с помощью беспилотной авиации. Водолазные группы обследовали 60 тыс. кв м морского дна. Найденные обломки самолета собрали и вывезли.

Психологи МЧС в круглосуточном режиме оказывают психологическую помощь и информационную поддержку пострадавшим по телефону "горячей линии".

Всего за весь период поисков авиация обследовала более 592 кв. км, наземная группировка - более 86,7 км прибрежной полосы и горной местности. Численность группировки на месте крушения составляет 72 человека и 14 единиц техники.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. Спасатели нашли фрагменты тел всех погибших. Поиски на месте крушения ведутся в прибрежной полосе, а также на сопке, где находится часть обломков. Спасатели обнаружили один черный ящик, поиски второго бортового самописца продолжаются.