ТАСС, 11 июля. Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в 12 районах Якутии, где горит более 1 млн га леса. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Верхневилюйского, Горного, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского, Хангаласского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 263 очага на общей площади с момента обнаружения свыше 1 млн га", - сказали в пресс-службе.

По последним данным Авиалесоохраны, сейчас на территории региона действуют 305 природных пожаров, за сутки ликвидировали 38, на тушение привлекались 2 735 человек и 347 единиц техники. Основные усилия спасатели направили на защиту населенных пунктов от огня, распространяющегося от природных пожаров. Проводится непрерывный мониторинг задымленности.

"За сутки количество пожаров уменьшилось на 18 очагов, площадь природных пожаров увеличилась более чем на 84 тыс. га за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 11 районов", - приводит пресс-служба слова начальника якутского главного управления МЧС Павла Гарина.

С начала лета в России больше всего пожаров на землях лесного фонда ежедневно фиксируется именно на территории Якутии. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. Сейчас в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля для обеспечения пожарной безопасности ограничили пребывание людей в лесах, а также въезд для транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.