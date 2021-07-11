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Площадь природного пожара в Тольятти увеличилась до 152 га

Из-за возгорания в городе действует режим ЧС

ТАСС, 11 июля. Площадь, пройденная огнем в результате природного пожара в городском округе Тольятти, увеличилась и составляет более 152 га. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

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"В настоящее время площадь, пройденная огнем, составляет 152,6 га", - сказали журналистам.

Ранее сообщалось, что лесной пожар на площади 35 га возник в Центральном районе городского округа Тольятти в Самарской области. Из-за пожара был введен режим ЧС. Для тушения привлекли вертолет и пожарный корабль, также на случай эвакуации людей развернули пункты временного размещения.

Теги
РоссияСамарская область
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