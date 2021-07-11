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СМИ: по меньшей мере 12 мигрантов погибли в ДТП в Турции

Еще 20 человек пострадали, сообщило агентство Anadolu

ТАСС, 11 июля. Как минимум 12 нелегальных мигрантов погибли и 20 пострадали в результате дорожной аварии с микроавтобусом в провинции Ван на востоке Турции. Об этом в воскресенье сообщило агентство Anadolu.

По его информации, транспортное средство загорелось в результате ДТП, возгорание ликвидировано сотрудниками пожарной службы. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.

На место происшествия прибыли сотрудники Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и медицинские бригады.

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Турция
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