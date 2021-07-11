Авиакомпания "Россия" намерена взыскать убытки с пассажира, открывшего дверь самолета

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" в судебном порядке планирует взыскать убытки с пассажира, открывшего дверь самолета при подготовке к вылету. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Авиакомпания "Россия" в судебном порядке планирует взыскать понесенные убытки с пассажира рейса 5625 Москва - Анталья, который открыл дверь самолета при подготовке к вылету. Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери", - отметили в пресс-службе, добавив что для расследования инцидента в авиакомпании будет создана комиссия.

Задержка вылета составила четыре часа.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, в 02:20 мск один из пассажиров во время подготовки рейса Москва - Анталья открыл вторую левую дверь. Из-за подготовки самолета к вылету произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. На момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут. Пассажиры были высажены из самолета. Кроме того, было принято решение о замене воздушного судна.

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, по факту инцидента начата доследственная проверка. "Воздушное судно отстранено от полета, 516 пассажиров и 16 членов экипажа направлены в пункт назначения резервным бортом. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила Марковская.