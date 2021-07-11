МВД Грузии в ближайшее время предоставит информацию о смерти телеоператора

ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. МВД Грузии приступило к расследованию обстоятельств смерти оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, которого 5 июля избили противники ЛГБТ-сообщества, и в кратчайшие сроки предоставит информацию. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook.

"Я выражаю глубочайшую скорбь в связи со смертью Лексо Лашкаравы. Это невероятная трагедия. В эти тяжелые минуты я сочувствую семье, близким, коллективу "ТВ Пирвели" и всему медиасообществу. МВД уже начало расследование и предоставит полноценную информацию обществу в кратчайшие сроки", - написал глава правительства.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы после избиения, нашли мертвым в воскресенье утром в собственном доме. Смерть оператора вызвала большой резонанс в грузинском обществе. Экс-депутат парламента, лидер политической организации "Дроа" Елена Хоштария облила краской вход в Дом правительства. Гражданские группы на 18:00 по местному времени (17:00 мск) уже анонсировали акцию протеста у здания парламента с требованием отставки премьера и наказания всех причастных к смерти работника телеканала.

Организация "Тбилиси прайд", работающая в сфере защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала устроить в Тбилиси на проспекте Руставели марш своих сторонников. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте, чтобы не дать возможность провести этот марш. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ-сообщества стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 16 человек.