В Краснодаре обнаружили тело ребенка с ранениями

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Тело ребенка с колото-резаными ранениями обнаружено в квартире в Краснодаре, его мать погибла. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника, по предварительной информации, в квартире в Прикубанском районе Краснодара обнаружено тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Тело матери было обнаружено с травмами, характерными при падении с высоты.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили в свою очередь, что "по данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства устанавливаются".