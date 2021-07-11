Участник шоу "Голос. Дети" погиб под колесами электрички в Подмосковье

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Участник музыкального шоу "Голос. Дети" погиб под колесами электрички на Ярославском направлении МЖД в Подмосковье, переезжая пути на детском кроссовом мотоцикле.

"10 июля примерно в 19:05 мск несовершеннолетний мальчик 2007 года рождения при попытке проехать на детском кроссовом мотоцикле по пешеходному настилу остановочного пункта "43-й км", был смертельно травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва - Сергиев Посад", - сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская, не уточнив имени погибшего.

По данным источника в правоохранительных органах, ранее подросток участвовал в шоу "Голос. Дети".

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Проведен осмотр места происшествия, подвижного состава, допрошены члены локомотивной бригады, очевидцы произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщила ТАСС представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, прокуратура также начала проверку по факту гибели подростка. "Проведение проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности движения поручено Московско-Ярославской транспортной прокуратуре. По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования", - сказала Короткова.

В связи с произошедшим она напомнила о необходимости соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта и не переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.