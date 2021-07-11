В Красноярске нетрезвый водитель сбил семью с ребенком и врезался в киоск

КРАСНОЯРСК, 11 июля. /ТАСС/. Нетрезвый водитель на автомобиле Chevrolet Niva в воскресенье вечером в Красноярске сбил семью с ребенком и врезался в ларек с мороженым. В результате ДТП в больницу доставлены два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

"По предварительной информации, сегодня на ул. Щорса, 7 водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, съехал на тротуар, [где] сбил семью с коляской и ларек с мороженым. В результате происшествия ребенок, который находился в коляске, и женщина 1995 года рождения, продавец, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водителя на месте происшествия задержал находившийся неподалеку наряд ППС. В результате аварии водитель не пострадал. В ходе освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения.