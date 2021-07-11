Спасатели ликвидировали природные пожары в Варгашинском районе Курганской области

ТАСС, 11 июля. Природные пожары в Варгашинском районе Курганской области ликвидировали, ситуация стабилизировалась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Действующие в Варгашинском районе Курганской области природные пожары ликвидированы. <…> На сегодняшний день ситуация с пожарами стабилизировалась, чему, безусловно, способствовали и выпавшие на территории региона осадки", - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что в течение недели спасатели защищали от действующих в Варгашинском районе природных пожаров населенные пункты Моревское, Попово, Кабанье, Лихачи, Камышное, Обменово. Благодаря эффективной совместной работе представителей лесопожарных формирований, сотрудников МЧС России, муниципальной пожарной охраны, волонтеров удалось сдержать переход огня на населенные пункты района.

В пятницу ведомство сообщило, что в регионе зафиксировано 16 природных пожаров на территории более двух тыс. га, 11 из них были локализованы. В частности, пожары были в Варгашинском, Петуховском, Белозерском, Притобольном, Кетовском, Далматовском и Шадринском районах.