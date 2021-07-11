На западе Канады зафиксировали почти 300 лесных пожаров из-за жары и гроз

ОТТАВА, 11 июля. /ТАСС/. В настоящее время 297 лесных пожаров отмечено в западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в воскресенье говорится на сайте противопожарной службы региона.

Общая площадь возгорания не уточняется, но самый крупный очаг превышает 40 тыс. га. За последние двое суток в Британской Колумбии зафиксировано 49 новых возгораний. Причиной пожаров стала погода - жара (в настоящее время около 35-37 градусов Цельсия) и непродолжительные грозы. Установлено, что как минимум 64% из всех пожаров были вызваны ударами молний в сухие деревья.

Ранее сообщалось, что в тушении огня задействованы более 3 тыс. человек, в том числе военнослужащие Вооруженных сил Канады, авиация и спецтехника. Жители нескольких тысяч домов получили приказ на эвакуацию.

Жара в Британской Колумбии установилась в конце июня. Абсолютный температурный рекорд в истории Канады - 49,6 градуса Цельсия - был зафиксирован на прошлой неделе в небольшом поселении Луттон. Позже оно почти полностью сгорело. В огне погибли двое местных жителей. 2 июля сообщалось, что в Британской Колумбии по меньшей мере 720 человек могли стать жертвами аномальной жары.