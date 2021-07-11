Поджог рассматривают в качестве основной версии возникновения пожара в Тольятти

ТАСС, 11 июля. Уголовное дело возбуждено после возникновения крупного лесного пожара в Тольятти Самарской области. В качестве основной версии возникновения пожара рассматривается поджог, сообщил в воскресенье глава городского округа Николай Ренц.

"Возбуждено уголовное дело. Первая и наиболее вероятная версия - это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки. Будут изучаться там камеры видеонаблюдения, которые есть, расставленные по лесу", - сказал Ренц в видеокомментарии, размещенном на странице администрации округа в сети "ВКонтакте".

"Столько дней стоит жара, и если бы там была какая-то естественная линза в виде бутылки или еще что-то, то, наверное, полыхнуло бы раньше. Сейчас основная версия - поджог, - рассказал Ренц.

Сообщение о лесном пожаре поступило в субботу, 10 июля. В воскресенье на месте работают более 300 человек. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в ликвидации пожара задействованы свыше 80 спецмашин, вертолет Ми-8 и пожарный корабль. Общая площадь возгорания достигла 152,6 га. В Тольятти объявлен режим ЧС. На месте развернут оперативный штаб. К тушению привлекли также самолет-амфибию Бе-200. Очаги пожара локализованы.