Один человек погиб после столкновения маршрутки с автомобилем в КБР

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Один человек погиб и десять доставлены в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с пассажирской "Газелью" в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в республиканском управлении ГИБДД.

"В результате ДТП водитель [легкового] Mercedes получил травмы, несовместимые с жизнью. В лечебные учреждения для осмотра врачами доставлены 10 пассажиров маршрутки, в том числе 60-летний водитель", - говорится в сообщении.

По данным управления, авария произошла в Баксанском районе в воскресенье в 19:32 мск.