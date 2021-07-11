Суд признал законным освобождение напавших на антифашиста Сутугу под подписку о невыезде

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение отпустить под подписку о невыезде четверых приезжих с Северного Кавказа, которые напали на активиста движения "Антифа" Алексея Сутугу, после чего тот умер в одной из столичных больниц. Об этом ТАСС рассказала адвокат Светлана Сидоркина, представляющая интересы погибшего.

"Следователь принял решение заменить четверым обвиняемым по делу - Сайхану Адаеву, Ахмеду Гулоеву, Ибрагиму Балиеву и Аслахану Садаеву - меру пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде. Я обжаловала это в Мещанском суде Москвы, он отклонил мою жалобу, после чего я подала новую жалобу, уже в Мосгорсуд. Он также признал законным решение следователя", - сказала она.

По словам Сидоркиной, на заседания фигуранты дела не явились. "Они уведомили следователя о том, что покинут территорию Москвы и Московской области. Он им дал такое разрешение, поэтому на заседании присутствовали только адвокаты обвиняемых", - сказала она.

Ранее сообщалось, что все четверо напавших на Сутугу являются приезжими из Чечни и Ингушетии.

Сутуга в августе 2020 года вступил в конфликт с сотрудниками магазина на Ольховской улице в центре Москвы. В результате завязалась драка между ним и несколькими приезжими с Кавказа. В результате Сутуга был госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию, а позже умер в больнице. По делу были задержаны Адаев, Гулоев, Балиев и Садаев. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц из хулиганских побуждений).

30 сентября 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Сутугу к трем годам и одному месяцу колонии общего режима, признав виновным по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и п. "а" ч. 2 ст. 116 ("Нанесение побоев из хулиганских побуждений") УК РФ. По версии следствия, вечером 2 января 2014 года антифашист вместе с соучастниками напал на группу националистов в кафе "Сбарро" у станции метро "Октябрьская". Сам Сутуга утверждал, что пытался разнять внезапно возникшую драку и не знал никого из ее участников. После выхода на свободу Сутуга работал в журнале "Русская планета", независимой общественной организации Институт "Коллективное действие", участвовал в спектаклях Театра doc.