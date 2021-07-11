Уголовное дело за нарушение ПДД завели на водителя автобуса, попавшего в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 11 июля. /ТАСС/. Уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек, завели в отношении водителя автобуса, который попал в ДТП на Кубани. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в прокуратуре Краснодарского края.

"В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что водитель работал нелегально. "В настоящий момент установлено, что водитель являлся нелегальным перевозчиком, поскольку в реестре официальных перевозчиков не числится", - говорится в сообщении.

Причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения, рассказали в пресс-службе. "Volkswagen Crafter, перевозивший 12 человек из Анапы в Назрань, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Volvo с прицепом", - сообщили в пресс-службе.

В ДТП с участием микроавтобуса и грузовика погибли три человека, в том числе двое детей.